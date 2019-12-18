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Незалитые хоккейные коробки возмутили акима СКО

18 Декабря 2019 16:26
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Незалитые хоккейные коробки возмутили акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов возмутился неиспользуемыми по назначению хоккейными коробками во дворах домов и школ Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В выходные дни глава региона проехал по городу, заглянул в школьные и жилые дворы. Возмущение акима вызвали пустующие хоккейные коробки. Льда там нет и в помине.

«Хоккейные корты у нас существуют, но не заливаются. Из 38 школ 13 имеют корты. Только половина из них залиты. В городе в 15 дворах есть хоккейные коробки. Залиты только две. Что это такое? Для кого мы построили эти коробки?» - недоумевает глава региона.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков утверждает, что в школах залили 9 кортов, до конца недели зальют оставшиеся. С дворами, как оказалось, ситуация сложнее.

«На встрече с председателями КСК девять человек просили не заливать корты в их дворах. Весной воды много – так объясняют. Есть обращения от председателей о демонтаже кортов. Мы с ними работаем», - попытался объяснить ситуацию Б. Жумабеков.

Глава региона убежден, что такие председатели неправильно ориентируют жильцов домов и буквально действуют против детей этих многоэтажек.

«Дети могут никуда не ехать, не рисковать - играть в своем дворе. Что, дети из 20-го микрорайона поедут в центр? Всегда возле домов играли. А мы сейчас это всё забрасываем. И объяснений этому не могу найти. Прикрываетесь какими-то протоколами. Управления образования, спорта вообще за этим не смотрят. Не удивлюсь, если в райцентрах такая же ситуация. Лишь бы поставить эти коробки. Чтобы к Новому году все было нормально», - распорядился К. Аксакалов.

Фото иллюстративное: inodintsovo.ru

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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