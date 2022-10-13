13 Октября 2022, 23:47

Незаконный запуск беспилотных летательных аппаратов пресекли в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- В управление полиции Есильского района поступила информация о том, что граждане РФ без разрешения снимают на беспилотник административные здания города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Астаны.

В ходе разбирательств установлено, что молодые люди в возрасте 21 и 28 лет запустили дроны в районе Набережной и Министерства обороны РК. Факты произошли в разное время, кроме того у них разрешительных документов на использование квадракоптера не имелись.

12 октября поступило еще одно сообщение, что 43-летний мужчина, прибывший из РФ, находясь вдоль улицы Достык, управлял дистанционно дроном для видеосъемки.

Собранные материалы были направлены в Комитет гражданской авиации для принятия законного решения. Нарушители привлечены к административной ответственности в порядке пп.5 ч.1 ст. 563 КРК об АП. Им грозит штраф в размере 10 МРП. С ними проведена профилактическая беседа.

Департамент полиции города Астаны предупреждает об ответственности за нарушение порядка использования воздушного пространства РК.



