Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Незаконный вывоз нефтепродуктов с территории РК пресекли пограничники
15 Октября 2022, 11:58

Незаконный вывоз нефтепродуктов с территории РК пресекли пограничники

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 октября Пограничная служба Комитета Национальной безопасности в железнодорожном пункте пропуска «Жайык» Западно-Казахстанской области предотвратила незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Транспортировка 20 цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков «Уайт-спирит». Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе комитета.

Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.


Фото: t.me/KNB_kz


Новости по теме
Казахстанские разведчики отмечают профессиональный праздник
Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий
Рыбу и наркотики хранили в гараже браконьеры в Атырау
Читайте также
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели
Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Казахстанские разведчики отмечают профессиональный праздник
Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив