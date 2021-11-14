Незаконный вывоз дизтоплива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на действующие в Республике Казахстан временные ограничения на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов некоторыми физическими и юридическими лицами предпринимаются попытки незаконного перемещения ГСМ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«13 ноября 2021 года пограничным нарядом ПС КНБ РК в пункте пропуска «Чальдовар» (железнодорожный) Меркенского района Жамбылской области предотвращена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана предположительно дизельного топлива в количестве 68 тонн и бензина в количестве 120 тонн (вид топлива будет установлен экспертизой)», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Отмечается, что транспортировка трех цистерн с топливом осуществлялась грузовым железнодорожным составом под видом газового конденсата.

По информации КНБ, задержанный товар по результатам экспертизы планируется передать в департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

Предварительная стоимость задержанного топлива составила около 50 млн тенге.