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Незаконный вывоз дизтоплива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области

14 Ноября 2021 14:20
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Незаконный вывоз дизтоплива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на действующие в Республике Казахстан временные ограничения на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов некоторыми физическими и юридическими лицами предпринимаются попытки незаконного перемещения ГСМ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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«13 ноября 2021 года пограничным нарядом ПС КНБ РК в пункте пропуска «Чальдовар» (железнодорожный) Меркенского района Жамбылской области предотвращена попытка незаконного вывоза с территории Казахстана предположительно дизельного топлива в количестве 68 тонн и бензина в количестве 120 тонн (вид топлива будет установлен экспертизой)», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Отмечается, что транспортировка трех цистерн с топливом осуществлялась грузовым железнодорожным составом под видом газового конденсата.

По информации КНБ, задержанный товар по результатам экспертизы планируется передать в департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

Предварительная стоимость задержанного топлива составила около 50 млн тенге.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Пограничники   #КНБ РК   #Топливо  
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