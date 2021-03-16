Незаконный улов почти на два млн тенге перевозил житель ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Незаконный улов почти на 2 млн тенге перевозил житель ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в начале марта в Зайсанском районе на трассе «Омск-Майкапчагай» на повороте села Сартерек был остановлен и проверен автомобиль «Lada», под управлением 24-летнего жителя г. Усть-Каменогорска, который без соответствующих документов перевозил рыбу. Всего было изъято около 350 кг.

«Выяснилось, что щуку мужчина вез из Курчумского района в Тарбагатайский район. Нанесенный ущерб государству составил более 1 9 00 000 тенге» , — рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Пофакту проводится досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 п. 1 УК РК « Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».