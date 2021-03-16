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    13:51, 16 Март 2021 | GMT +6

    Незаконный улов почти на два млн тенге перевозил житель ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Незаконный улов почти на 2 млн тенге перевозил житель ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в начале марта в Зайсанском районе на трассе «Омск-Майкапчагай» на повороте села Сартерек был остановлен и проверен автомобиль «Lada», под управлением 24-летнего жителя г. Усть-Каменогорска, который без соответствующих документов перевозил рыбу. Всего было изъято около 350 кг.

    «Выяснилось, что щуку мужчина вез из Курчумского района в Тарбагатайский район. Нанесенный ущерб государству составил более 1 9 00 000 тенге» , — рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Пофакту проводится досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 п. 1 УК РК « Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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