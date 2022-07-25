25 Июля 2022 20:06

Незаконный старатель погиб в шахте в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Трех незаконных старателей обнаружили в шахте Бестобе Акмолинской области, один из них находился без признаков жизни, второй был ранен. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 25 июля в 8 часов в управление полиции города Степногорска поступило сообщение от диспетчера рудника поселка Бестобе о том, что на шахте «Западная» обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 42-летний житель поселка Заводского.

«В ходе предварительного расследования установлено, что 5 июля трое мужчин незаконно спустились на нижние горизонты шахты для добычи золотосодержащего материала. 24 июля из-за обвала камней один из мужчин скончался на месте происшествия, второй с различными травмами доставлен в лечебное учреждение. В отношении третьего незаконного старателя составлен административный протокол по ст. 506 КРКоАП (незаконное проникновение на охраняемые объекты)», - пояснили в ведомстве.

Погибший и раненный – жители поселка Заводского, третий старатель – житель поселка Новый Карабулак.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.

Как добавили в полиции, работа по противодействию незаконной добычи золотосодержащей руды находится на особом контроле у полицейских региона. Так, в текущем году к ответственности за незаконное проникновение на охраняемые объекты (ст. 506 КРКоАП) привлечено 597 человек.

«Вместе с тем, целью рейдовых и профилактических мероприятий становится не только выявление фактов незаконной добычи золотосодержащего материала, но и предупреждение несчастных случаев. Незаконные старатели спускаются в шахты, не имея специального оборудования и форменного обмундирования, а при спуске ими не соблюдаются меры безопасности что может привести к гибели или получению телесных повреждений», - резюмировали в ведомстве.

Ранее в золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области также был обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя. Тело в спальном мешке нашли утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со «стволом» шахты.

