Незаконный старатель погиб на шахте в Бестобе

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В полицию Степногорска поступило сообщение, что на 520-м горизонте шахты «Центральная» зарегистрирован факт гибели мужчины, 1993 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ/

Предварительно установлено, что ранее мужчина в группе лиц спустился на нижние горизонты шахты для незаконной добычи золотосодержащего материала.

В результате обвала руды мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое других старателей подняли тело на поверхность.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 269-1 УК РК «Незаконное проникновение на охраняемый объект».