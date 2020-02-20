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Незаконный сруб деревьев: сотрудника управления зеленой экономики Алматы подозревают в коррупции

20 Февраля 2020 15:28
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Незаконный сруб деревьев: сотрудника управления зеленой экономики Алматы подозревают в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.

В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого не осуществлялось.

Степень виновности подозреваемого будет определена судом.


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Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Акимат,
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