Незаконный сруб деревьев: сотрудника управления зеленой экономики Алматы подозревают в коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.

В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого не осуществлялось.

Степень виновности подозреваемого будет определена судом.