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Незаконный сруб деревьев: сотрудника управления зеленой экономики Алматы подозревают в коррупции
20 Февраля 2020 15:28
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 тыс. тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.
В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого не осуществлялось.
Степень виновности подозреваемого будет определена судом.
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