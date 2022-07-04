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Незаконный сбор денег коммунальным предприятием пресекли в Жамбылской области
4 Июля 2022 14:40

Незаконный сбор денег коммунальным предприятием пресекли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Незаконно проданное имущество возвращено государству. Жамбылские прокуроры вернули государству коммунальное имущество на 1,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой Кордайского района выявлен незаконно проданный с торгов акиматом района имущественный комплекс государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Кордай су», обеспечивающего питьевой водой свыше 50% жителей этого района», - сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области - официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

По словам спикера, суть нарушений заключается в несоразмерном занижении суммы имущества при продаже с 1,6 млрд тенге до 62,9 млн тенге.

«В проведенную оценку суммы не включена инфраструктура водоснабжения трех сел, - пояснил он. - Более того, в деятельности «Кордай су» установлены, при отсутствии оснований, факты незаконного сбора денег свыше 27 тыс. жителей девяти сел и одного микрорайона центрального села Кордай – в целом около 20 млн тенге за централизованное водоснабжение».

Мерами реагирования надзорного органа Жамбылской области и внесенным актом надзора имущественный комплекс по судебному акту возвращен государству. Незаконный сбор денежных средств прекращен. Собранная сумма будет компенсирована населению.

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является защита государственных интересов, подчеркнули в прокуратуре Жамбылской области.


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Автор:
Корреспондент

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