Незаконный провоз груза и девяти автомашин через границу пресекли в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предотвращен незаконный провоз через границу товарно-материальных ценностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

В период с 20 по 26 июля 2020 года военнослужащими департамента Пограничной службы по Жамбылской области предотвращен незаконный провоз через государственную границу девяти легковых автомобилей (2 ед. Lexus RX 350, 2 ед. Honda Stepwgn, 2 ед. Toyota Camry, Toyota Highlander, Лада 212140, ВАЗ 211540) и крупной партии товаров (12 тонн ТНП, 250 комплектов бытовой техники и 1300 коробок кондитерских изделий) без сопроводительных документов.

Задержанный груз и автомобили переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.