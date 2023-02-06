Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Незаконный пролаз в шахту обнаружили в Степногорске

6 Февраля 2023, 19:11
Незаконный пролаз в шахту обнаружили в Степногорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 февраля сотрудники полиции города Степногорска в ходе проведения ОПМ на территории поселка Аксу обнаружили незаконный пролаз – так называемая «дудка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Пролаз диаметром 1,5 м и глубиной 8-10 м вел на нижние горизонты неработающей шахты. Совместными усилиями сотрудников полиции и работников АО «АК Алтыналмас» незаконный пролаз ликвидирован путем засыпки.
Стражи порядка напоминают, что спуск в неработающие шахты опасен для жизни.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
Теги:
Читайте также
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию
В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей