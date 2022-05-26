26 Мая 2022 09:53

Незаконный покерный клуб выявили в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель города Караганды организовал игорный бизнес с виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу.

Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками департамента полиции.

Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн. тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и шесть покерных столов.

Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса.

Иная информация не подлежит разглашению.

«Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании», - сообщили в пресс-службе АФМ.