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Незаконный оборот оружия: 10 человек осудили в Алматы

24 Февраля 2020 10:10
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Незаконный оборот оружия: 10 человек осудили в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.

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Из незаконного оборота изъято три автомата Калашникова, три гранатомета, две боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1700 патронов и комплектующих к оружию.

К уголовной ответственности привлечены 10 жителей г. Алматы и Алматинской области.

«В ходе досудебного расследования установлены факты соучастия в совершении уголовного правонарушения сотрудника органов внутренних дел. Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД РК.

Наряду с этим, ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия», - сообщили в КНБ РК.

27 января 2020 года приговором Алмалинского районного суда Алматы подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы.


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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Борьба с преступностью, Судебный процесс, КНБ РК,
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