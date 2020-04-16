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Незаконный оборот икорной продукции пресекли в Атырау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Апреля 2020, 12:35
Незаконный оборот икорной продукции пресекли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Совместной следственно-оперативной группой ДКНБ и прокуратуры Атырауской области задержан житель Атырау, у которого по месту проживания и в автомашине изъята крупная партия контрафактной икорной продукции, рыба осетровых пород, навигационное оборудование, спутниковый телефон, а также денежные средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По факту ДКНБ области начато досудебное расследование по статье 339 ч. 2 п. 4 УК РК (незаконные добывание, приобретение, хранение, ввоз, вывоз, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, их частей или дериватов, с использованием служебного положения).
«Задержанный водворен в ИВС ДП Атырауской области. Следственные мероприятия продолжаются. Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК», - отметили в КНБ.




Атырауская область   Генпрокуратура   КНБ  
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