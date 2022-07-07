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Незаконный игорный бизнес выявлен в Жанаозене
7 Июля 2022 22:03

Незаконный игорный бизнес выявлен в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории города Жанаозена в микрорайоне Шанырак выявлено незаконное игорное заведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе осмотра помещения было обнаружено мониторы, системные блоки, телевизоры, кассовый аппарат и наличные денежные средства. Факт зарегистрирован. Для принятия процессуального решения собранный материал направлен в департамент экономических расследований по Мангистауской области.

Фото:polisia.kz

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