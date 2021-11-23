Незаконный игорный бизнес пресекли в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пресечен очередной факт организации незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Сотрудниками территориального департамента Агентства по Акмолинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны два жителя области за организацию нелегальных азартных игр», - сообщили в пресс-службе Агентства.

Как рассказали в ведомстве, Н.Кабдушев и А.Слабковский арендовали помещения в различных районах области и проводили незаконные азартные игры «Покер техасский холдем».

Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства. Злоумышленники осуждены к 2,5 годам ограничения свободы.

«Агентство по финансовому мониторингу напоминает о солидарной ответственности за аренду помещений под игорный бизнес. Как за организацию незаконного игорного бизнеса, так и за предоставление помещения для азартных игр предусмотрено максимальное наказание до 2 лет лишения свободы», - добавили в ведомстве.