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    11:05, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Незаконный игорный бизнес организовал акмолинец в Косшы

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Акмолинской области Агентства РК по финансовому мониторингу установлено, что в магазинах п.Косшы без лицензии и с нарушением требований законодательства РК по вопросам игорного бизнеса функционируют игровые терминалы, закамуфлированные под ТОО «Lotomatic». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Незаконную игорную деятельность организовал житель области. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 игровых терминала. В настоящее время ведется следствие по факту организации незаконного игорного бизнеса», - проинформировали в агентстве.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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