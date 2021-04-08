Незаконный игорный бизнес организовал акмолинец в Косшы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Акмолинской области Агентства РК по финансовому мониторингу установлено, что в магазинах п.Косшы без лицензии и с нарушением требований законодательства РК по вопросам игорного бизнеса функционируют игровые терминалы, закамуфлированные под ТОО «Lotomatic». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Незаконную игорную деятельность организовал житель области. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 4 игровых терминала. В настоящее время ведется следствие по факту организации незаконного игорного бизнеса», - проинформировали в агентстве.