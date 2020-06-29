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Незаконный игорный бизнес наладила преступная группа в двух городах Карагандинской области

29 Июня 2020, 09:57
Незаконный игорный бизнес наладила преступная группа в двух городах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Организацию незаконного игорного бизнеса выявили в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативной розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы в составе четырех человек, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса в городах Жезказгане и Сатпаеве в период с января 2018 года по май 2020 года.

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Минфин РК  
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