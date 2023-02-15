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Незаконный доход в 180 млн тенге извлек россиянин в Костанайской области

15 Февраля 2023, 10:16
Незаконный доход в 180 млн тенге извлек россиянин в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресек запрещенную деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге. Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе», - сообщили в Агентстве.

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.


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