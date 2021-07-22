Незаконным игорным бизнесом занимались двое жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два жителя Атырау осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финмониторингу РК.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального департамента АФМ по Атырауской области пресечен факт организации незаконного игорного бизнеса в здании бильярдного клуба в Атырау без соответствующей лицензии. Два жителя Атырау – Д. Узакпаев и А. Габдулов использовали VIP-кабины бильярдного клуба «Бомонд» для организации незаконных азартных игр. При обыске изъято около 600 игральных карт и покерных фишек. Организаторы осуждены на 2 года ограничения свободы с привлечением к 100 часам общественных работ», - сообщили в пресс-службе АФМ.