Незаконных охотников на сайгу задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, отстреливших трех сайгаков, задержали в Айтекебийском районе Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трех местных жителей Айтекебийского района 15 февраля задержали сотрудники криминальной и природоохранной полиции в ходе проведения мероприятий по профилактике браконьерства. При осмотре автомашины КамАЗ были найдены и изъяты три пары рогов сайги, три туши зайцев и пила. Мужчины пояснили, что рога были спилены ими на пастбище с туш сайги, примерно в 100 км от места задержания.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» УК РК. Ведется следствие, все трое подозреваемых арестованы», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.