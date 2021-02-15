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    16:16, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Незаконных мигрантов выявляют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ».

    «С целью снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку, в период с 15 по 19 февраля текущего года департаментом полиции города Нур-Султана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Полицейские контролируют пребывание иностранцев в столице республики, соблюдение ими требований законодательства о правовом положении иностранных граждан, их своевременным выездом из страны. На территории города систематически проводятся рейды на выявление незаконных мигрантов и нарушителей своевременно не зарегистрированных в органах внутренних дел», - сообщили в пресс-службе полиции.

    С начала 2021 года различные нарушения правил пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан выявлены и привлечены к административной ответственности 320 иностранных граждан. Решением суда выдворено за пределы страны 14 иностранцев.

    132 гражданина Казахстана, пригласившие иностранцев и не обеспечившие соблюдение ими установленных правил пребывания, привлечены к административной ответственности.

    Для установления личности 192 иностранных граждан водворено в приемник-распределитель.


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