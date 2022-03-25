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    12:12, 25 Март 2022 | GMT +6

    Незаконных цифровых майнеров продолжают выявлять в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, как будут регулированы субъекты цифрового майнинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр энергетики, в настоящее время продолжается работа по выявлению субъектов незаконного цифрового майнинга.

    «Министерством в рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается следующее:

    1) введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

    2) определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;

    3) введение моратория на подключение мощностей для новых майнеров;

    4) перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта», - сообщил во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков.

    «Это все делается для того, чтобы сбалансировать и привести в соответствие баланс на рынке производства и потребления электроэнергии во избежание необоснованного дефицита», - отметил глава ведомства.


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