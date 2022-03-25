Незаконных цифровых майнеров продолжают выявлять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, как будут регулированы субъекты цифрового майнинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр энергетики, в настоящее время продолжается работа по выявлению субъектов незаконного цифрового майнинга.

«Министерством в рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается следующее:

1) введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

2) определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;

3) введение моратория на подключение мощностей для новых майнеров;

4) перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта», - сообщил во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков.

«Это все делается для того, чтобы сбалансировать и привести в соответствие баланс на рынке производства и потребления электроэнергии во избежание необоснованного дефицита», - отметил глава ведомства.