Незаконных цифровых майнеров продолжают выявлять в Казахстане
Как рассказал министр энергетики, в настоящее время продолжается работа по выявлению субъектов незаконного цифрового майнинга.
«Министерством в рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается следующее:
1) введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
2) определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;
3) введение моратория на подключение мощностей для новых майнеров;
4) перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта», - сообщил во время пресс-конференции в СЦК Болат Акчулаков.
«Это все делается для того, чтобы сбалансировать и привести в соответствие баланс на рынке производства и потребления электроэнергии во избежание необоснованного дефицита», - отметил глава ведомства.