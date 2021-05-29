Незаконные закупки на три миллиарда тенге выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области прокурорами выявлено более 100 незаконных закупок способом из одного источника на общую сумму свыше 3 млрд тенге. Итоги 162 конкурсов отменены после вмешательства прокуратуры и уполномоченного органа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

В прокуратуре Акмолинской области прошло заседание коллегии, на котором были обсуждены результаты проверок в сфере жилищного законодательства и государственных закупок. В работе заседания приняли участие заместитель акима области Малгаждар Таткеев, руководители областных ведомств, а также акимы районов и городов в режиме видеоконференцсвязи.

Начальник управления прокуратуры области Санат Шарипов проинформировал о выявлении многочисленных фактов незаконного предоставления местными исполнительными органами квартир из государственного жилищного фонда, в том числе и лицам, намеренно ухудшившим свои жилищные условия, ранее приобретшим собственное жилье с нарушением порядка очередности, незаконно поставленным на очередь и др.

По второму вопросу было отмечено, что прокурорами выявлено более 100 незаконных закупок способом из одного источника на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

«Итоги 162 конкурсов отменены после вмешательства прокуратуры и уполномоченного органа. Установлены факты неправомерного завышения условных скидок, несвоевременное обращение с иском о признании недобросовестным поставщика, утверждение конкурсной документации с нарушениями требований закона», - отметили в ведомстве.

Представители уполномоченных и государственных органов по критическим замечаниям прокуратуры доложили о принимаемых ими мерах по улучшению ситуации. По всем выявленным нарушениям были внесены акты прокурорского надзора.

Подводя итоги, прокурор области Айдос Майлыбаев обозначил важность обеспечения законности по рассмотренным двум социально-важным вопросам. По отдельным нарушениям ведомство потребовало провести дополнительные проверки.