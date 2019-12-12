Незаконные выплаты АСП: наказаны более 190 сотрудников участковых комиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, какое наказание за незаконные выплаты АСП понесли сотрудники участковых комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По адресной социальной помощи в апреле-мае критерии выплаты АСП изменились, 111 тысяч (семей - прим. Казинформа) если получали в прошлом году, сейчас 450 тысяч семей получают. Да, недоработки были. Есть ответственность специалистов, которые принимают заявление, сейчас мы этот вопрос урегулировали», - сказал Биржан Нурымбетов на пленарном заседании Сената.

По его словам, 194 работника привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Три руководителя отделов были освобождены от работы, были даже привлечены к уголовной ответственности 15 человек. Сейчас по двум решение принято, 13 дел еще рассматриваются», - добавил министр.

Б. Нурымбетов подчеркнул, что ответственность на сотрудников участковых комиссий ложится большая.

«Что касается ответственности участковых комиссий, да, они ответственность несут большую, потому что при назначении АСП мы с одной стороны будем считать их доходы, а с другой стороны должны учитывать конкретную потребность этой семьи. Есть моменты, когда проживали в больших коттеджах, имели дорогостоящие машины. С другой стороны, есть семьи, у которых намного хуже социальное положение. Их решение (комиссий) - это не окончательное решение. Последнее решение принимает уполномоченный орган», - заключил глава ведомства.