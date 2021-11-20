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Незаконные торговые киоски помещают на штрафстоянку в Актау

20 Ноября 2021 01:06
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Незаконные торговые киоски помещают на штрафстоянку в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Акимат Актау начал помещать на штрафстоянку незаконные торговые киоски, установленные на набережной. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Ранее акиматом города, как сообщает пресс-служба акима Актау, были проведены разъяснительные работы. Предпринимателей известили о том, что незаконные мобильные павильоны, размещённые на набережной, необходимо демонтировать в связи с истечением срока аренды.

«Кроме того, на официальных страницах акимата была опубликована информация о необходимости демонтажа мобильных павильонов и другого оборудования (машинки и так далее) до 18 ноября 2021 года. Однако в связи с тем, что со стороны некоторых предпринимателей эти требования были проигнорированы, с 19 ноября 2021 года акиматом города Актау совместно с коммунальными предприятиями начались работы по водворению на штрафстоянку незаконно установленных мобильных павильонов», - сообщили в пресс-службе акима Актау.


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