Незаконные проверки предпринимателей: почему чиновники часто уходят от ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев объяснил, почему должностных лиц сложно привлекать к ответственности за незаконные проверки предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если обратиться к практике, то в статье 62 срок давности у нас установлен два месяца. Это является очень большим препятствием для привлечения к ответственности по административному кодексу. Административным кодексом у нас предусмотрена ответственность должностных лиц по фактически нескольким составам. Это незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей, незаконные проверки и безосновательное применение иных форм контроля. Практика показывает, что в частности за 2020 год органами прокуратуры в ходе проверок государственных органов по вопросам законности проведения проверок субъектов предпринимательства выявлено практически около 100 нарушений», - сказал Асет Чиндалиев на пленарном заседании Мажилиса.

Но к административной ответственности, по его словам, смогли привлечь только 17 должностных лиц.

«По сведениям Министерства национальной экономики за все факты незаконных проверок возбуждено административных дел всего в отношении 20% фактов нарушений в отношении должностных лиц. Почему это происходит – главная причина из-за того, что прошли двухмесячные сроки привлечения к административной ответственности. Во-первых, предприниматели часто не знают такую особенность закона, что с жалобой надо обращаться в течение двух месяцев. Жалобы иногда поступают поздно, на их рассмотрение и проверку не остается времени либо проверка завершается уже по истечении двух месяцев, просто физически не успеваем», - отметил спикер.

«Другая сторона – конечно, прокуратура и уполномоченные органы проводят проверки и в ходе проверок выявляют нарушения. Но мы каждый месяц не можем проводить проверки, максимум проводим раз в год, два раза в год. За это время все сроки выходят. Поэтому депутаты предложили увеличить этот срок до одного года. Я думаю, что если мы увеличим до одного года срок привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушения прав предпринимателей в ходе проверок либо незаконного вмешательства, то мы уберем существенное препятствие для привлечения к административной ответственности должностных лиц», - заключил А. Чиндалиев.