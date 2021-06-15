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    11:17, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Незаконные проверки малого бизнеса выявлены в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области предотвращено 12 необоснованных проверок субъектов малого предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Напомним, с 1 января 2020 года Указом Президента РК введен трехлетний мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. В результате на территории Акмолинской области только за 2020 год число проверок субъектов бизнеса уменьшилось в два раза.

    Вместе с тем, мобильной группой был установлен факт незаконной проверки в деятельности субъекта малого предпринимательства со стороны управления государственных доходов Шортандинского района.

    «Проверка объекта АЗС проведена не только с нарушением требований моратория (без вынесения решения первого руководителя центрального госоргана), но и без вынесения предписания о назначении проверки и его регистрации в органах КПСиСУ. В связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 175 КоАП «Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства». Постановлением суда руководитель отдела районного управления государственных доходов привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 14 МРП», - отметили в ведомстве.

    В целом, факты назначения необоснованных проверок в период действия моратория пресекаются на стадии их регистрации в управлении по правовой статистике и специальным учетам. Так, благодаря принятым мерам предотвращено 12 необоснованных проверок субъектов малого предпринимательства.

    «Например, несмотря на установленный мораторием запрет Нура-Сарысуской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов в январе текущего года незаконно вынесен акт о назначении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства. В регистрации данного акта проверки было отказано, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - добавили в прокуратуре региона.

    Добавим, что в Акмолинской областной прокуратуре 24 часа в сутки работает Call-центр с телефонами доверия (номера прокуратуры области: 8 (7162) 40-29-08, 8 777 615 75 29), куда могут обращаться предприниматели с жалобами на действия проверяющих.

    Теги:
    Бизнес Акмолинская область
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