Незаконные проверки бизнеса выявили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области региональная палата предпринимателей и управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, стороны намерены расширить обмен информацией, принимать меры по выявлению и устранению нарушений законности в сфере предпринимательства, причин и условий, способствовавших таким нарушениям, восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательства, выявления системных проблем и барьеров, препятствующих развитию бизнеса.

В управление правовой статистики и специальных учетов области в этом году поступило 6,8 тыс. заявок на проверки. Из них 3,2 тыс. касаются деятельности предпринимателей.

«На стадии регистрации учитывается соблюдение законных интересов частного предпринимательства и недопущения нарушений их прав. При выявлении таковых фактов принимаются меры. Отказано в регистрации 13 актов о назначении проверок в отношении субъектов бизнеса. 6 проверок признаны незаконными. Причастные к нарушениям лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметил начальник управления Нурлан Нурсеитов.

В палате предпринимателей говорят, что с органами правовой статистики сотрудничают постоянно. Один из примеров взаимодействия - в прошлом году по информации палаты о нарушении прав субъекта бизнеса было возбуждено административное производство. За проведение незаконной проверки должностных лиц привлекли к ответственности.

«Законность проверок со стороны контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса в регионе на особом контроле. Мы организуем выездные совещания, где информируем предпринимателей и разъясняем правила работы в приложении «Qamqor». Думаю, в будущем будем вместе находить новые способы повышения эффективности по защите прав бизнеса и обеспечения широкого охвата, вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования благоприятного бизнес-климата», - отметил директор палаты предпринимателей области Дархан Калиев.