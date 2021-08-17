Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау торговые сети незаконно требовали дополнительные выплаты от оптовых поставщиков социально-значимых продовольственных товаров за право реализации продуктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области.

«В рамках анализа рынка продуктового ритейла в городе Атырау, департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области выявлены нарушения со стороны торговых сетей ТОО «Идеал Маркет» (магазины Идеал, Лидер), ТОО «ТД Ярмарка», ТОО «Анвар» и ТОО «Marco». Они требовали у оптовых поставщиков социально-значимых продовольственных товаров дополнительных выплат в виде ретро бонусов и маркетинговых платежей за представленность продукции на полках магазинов. Так, при заключении договоров с оптовыми поставщиками подсолнечного и сливочного масла, молока устанавливалась выплата вознаграждения от 2% до 7 %. Хотя, согласно правилам внутренней торговли, не допускается выплата вознаграждения на социально значимые продовольственные товары, указанные в перечне, утверждаемом Правительством Республики Казахстан. Это предусмотрено в целях недопущения роста цен за счет дополнительных маркетинговых выплат», - сообщили в пресс- службе антимонопольного ведомства.

Проинформировав, что согласно действующему законодательству за указанное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа в размере 300 МРП. Собранная информация направлена в адрес городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Атырау для принятия мер.