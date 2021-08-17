Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау

17 Августа 2021 14:27
Поделиться:
Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау торговые сети незаконно требовали дополнительные выплаты от оптовых поставщиков социально-значимых продовольственных товаров за право реализации продуктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области.

Новости по теме
9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины

«В рамках анализа рынка продуктового ритейла в городе Атырау, департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области выявлены нарушения со стороны торговых сетей ТОО «Идеал Маркет» (магазины Идеал, Лидер), ТОО «ТД Ярмарка», ТОО «Анвар» и ТОО «Marco». Они требовали у оптовых поставщиков социально-значимых продовольственных товаров дополнительных выплат в виде ретро бонусов и маркетинговых платежей за представленность продукции на полках магазинов. Так, при заключении договоров с оптовыми поставщиками подсолнечного и сливочного масла, молока устанавливалась выплата вознаграждения от 2% до 7 %. Хотя, согласно правилам внутренней торговли, не допускается выплата вознаграждения на социально значимые продовольственные товары, указанные в перечне, утверждаемом Правительством Республики Казахстан. Это предусмотрено в целях недопущения роста цен за счет дополнительных маркетинговых выплат», - сообщили в пресс- службе антимонопольного ведомства.
Проинформировав, что согласно действующему законодательству за указанное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа в размере 300 МРП. Собранная информация направлена в адрес городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Атырау для принятия мер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Атырауская область   #Права человека   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования
Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие
Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Град обрушился на Алматы
3 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
4 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
5 Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
6 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Читайте также
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Град обрушился на Алматы
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив