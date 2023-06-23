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Незаконные мигранты из Африки трудились на стройке в городе Конаев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 17:10
Незаконные мигранты из Африки трудились на стройке в городе Конаев Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 21 июня во время проведения ОПМ «Мигрант» в здании одного из образовательных учреждений г.Конаев были выявлены девять граждан Нигерии и двое граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

При проверке было установлено, что указанные иностранцы пребывают на территории Республики Казахстан с нарушениями законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

Проводится работа по установлению работодателей и привлечения их к ответственности.


Алматинская область   МВД РК   мигранты  
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