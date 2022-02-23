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Незаконные майнинговые фермы выявлены в Шымкенте
23 Февраля 2022 15:38
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Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих криптовалюту Bitcoin, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
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«Майнинговые фермы» были расположены в трех оборудованных контейнерах.
Ведется расследование.
Ранее председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев ответил на вопрос, может ли быть запрещена работа майнинговых ферм в Казахстане.
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