Незаконные майнинговые фермы выявлены в Шымкенте

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих криптовалюту Bitcoin, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Майнинговые фермы» были расположены в трех оборудованных контейнерах.

Ведется расследование.

Ранее председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев ответил на вопрос, может ли быть запрещена работа майнинговых ферм в Казахстане.

