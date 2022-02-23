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Незаконные майнинговые фермы выявлены в Шымкенте

23 Февраля 2022 15:38
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Незаконные майнинговые фермы выявлены в Шымкенте

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих криптовалюту Bitcoin, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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«Майнинговые фермы» были расположены в трех оборудованных контейнерах.

Ведется расследование.

Ранее председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев ответил на вопрос, может ли быть запрещена работа майнинговых ферм в Казахстане.


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#Энергетика   #Борьба с преступностью   #Минфин РК   #Регионы   #КНБ РК   #Шымкент   #Криптовалюта   #Финансы  
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