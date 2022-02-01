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Незаконные лесорубы задержаны в ВКО

1 Февраля 2022 11:29
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Незаконные лесорубы задержаны в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали пятерых подозреваемых в незаконной вырубке деревьев в «Семей орманы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

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В начале января текущего года в дежурную часть Бескарагайского РОП поступило обращение директора ГУ «Семей орманы» о том, что сотрудниками лесной охраны в ходе патрулирования лесного массива был обнаружен участок, где незаконно вырублены деревья.

В ходе разбирательства установлено, что срублено 112 сосен объемом 56,5 кубометров, а также 25 осин в объеме 0,3 кубометров. Общий ущерб составил около 350 000 тенге.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались один житель города Семея и четверо жителей Бескарагайского района, у которых были изъяты трактор, прицеп, и бревна порубленных деревьев.

На сегодняшний день в отношении них избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 340 части третьей УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Санкцией данной статьи предусмотрен арест на срок до 50 суток.

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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Природа  
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