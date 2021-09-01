Незаконные дамбы на реке Ойыл будут снесены, а русла очищены - Минэкологии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе будут снесены незаконно построенные дамбы на реке Ойыл. Об этом заявили представители МЭГПР РК в ходе рабочего визита в Атыраускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В состав делегации от МЭГПР РК вошли вице-министр экологии Серик Кожаниязов, советник министра Сарсенбай Енсегенов, заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Досбол Бекмагамбетов и генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов. В рамках визита представители Минэкологии посетили Кызылкогинский район Атырауской области, где встретились с активистами из Атырау и Актобе.

По их словам, объем воды в низовьях реки Ойыл сокращается, что связано с рядом дамб, расположенных на верхнем течении и на притоках реки Ойыл.

«Мы выяснили, что вдоль реки Ойыл 57 плотин. Если мы уберем эти преграды, то позволим воде течь беспрепятственно», - сказал активист Есенбай Нуров.

Вице-министр Серик Кожаниязов заявил, что незаконно построенные плотины должны быть снесены, а русла очищены.

«Работа над этим вопросом будет вестись совместно с акиматами двух регионов. Незаконно построенные плотины будут снесены», - сказал Серик Кожаниязов. Заместитель председателя Комитета водных ресурсов Досбол Бекмагамбетов сообщил, что разработан план решения данного вопроса.

По его словам, в марте этого года Урало-Каспийская бассейновая инспекция одобрила меры по решению вопросов, связанных с гидрологическим состоянием рек Ойыл и Жем.

«В случае обнаружения бесхозных водных объектов, в компетенцию местных исполнительных органов входит проведение соответствующих процедур. В связи с этим, было внесено предложение в акимат Актюбинской области по очистке родников, переводу бесхозных плотин в транзитный режим и сносу дамб, полностью закрывающих русло реки. Также направлено предложение в акимат Атырауской области по обеспечению водой нижнего течения реки Ойыл», - сообщил Досбол Бекмагамбетов.

Отметим, что в ходе специальной рабочей поездки 13-18 мая этого года, был осмотрен бассейн реки Ойыл. Было установлено, что на территории Мугалжарского, Кобдинского, Темирского и Ойылского районов Актюбинской области в верховьях реки Ойыл и в ее бассейне имеется 57 гидротехнических сооружений различного типа. Среди них: 8 - в республиканской собственности, 3 - в муниципальной, 34 - бесхозные дамбы, 5 мостов и 7 родников, нуждающихся в очистке. Плотины были построены в советское время в русле реки и на соответствующих территориях, поэтому большинство из них изношено. Это, в свою очередь, препятствует свободному течению воды.