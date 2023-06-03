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Незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге списали казахстанцам

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Июня 2023, 12:02
Незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге списали казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов сообщил, что казахстанцы более 150 раз жаловались на оформление фиктивных микрокредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года в Агентство поступило 158 обращений по вопросам оформления третьими лицами фиктивных микрокредитов, включая 132 обращения физических лиц и 26 представлений органов внутренних дел. Агентство по всем обращениям назначило документальные проверки, по итогам которых по 9 микрофинансовым организациям (МФО) применены ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, МФО по 46 микрокредитам списывали незаконную задолженность на сумму 4,5 млн тенге, а также провели корректировку кредитной истории.

«По 23 микрокредитам приостановлено начисление вознаграждения и проведение претензионно-исковой работы до завершения расследования и получения судебного решения, подтверждающего факт неполучения клиентом микрокредита», - добавил и.о. председателя Агентства.


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