Незаконную вырубку деревьев вдоль трассы выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной факт незаконной вырубки деревьев выявили жители Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео с вырубленными деревьями в лесопосадке вблизи райцентра Бесколь. Уничтожение зеленых насаждений вызвало шквал возмущений среди пользователей. Североказахстанцы требовали объяснений от местной власти, на каком основании происходит вырубка. Спустя сутки ситуацию прокомментировал акимат Кызылжарского района.

Выяснилось, что участок площадью 0,25 га, расположенный вдоль республиканской трассы «Петропавловск-Жезказган», возле кафе «Поляна», находился в аренде сроком на пять лет. Деревья там вырубали без разрешительных документов.

«За нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений и незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность. В настоящее время подано заявление о привлечение к ответственности виновных лиц», - сообщили в акимате.

Факты самовольного уничтожения зеленых насаждений в регионе выявляют регулярно. В конце апреля незаконно «инициаторы» вырубили здоровые вязы у здания областной филармонии. В прошлом году пострадали сосны лесного массива, расположенного вдоль трассы на аэропорт.



