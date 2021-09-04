Незаконную вырубку деревьев расследуют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее проводится досудебное расследование по незаконной вырубке деревьев по улице Бозтаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 1 сентября возле автозаправочной станции 51-летний житель города спилил 17 тополей. Выяснилось, что предприниматель решил построить парковку вблизи здания, при этом никаких разрешительных документов от ЖКХ он не получал.

«По факту установлено, что указанный гражданин 18.06.2021 года обратился с заявлением в отдел ЖКХ г. Семея по выдаче разрешения на спил деревьев в количестве 17 штук вблизи здания по улице Бозтаева. Однако, согласно ответа ЖКХ г. Семея, от 23.06.2021 года, ему было отказано, так как не предоставлен весь перечень необходимых документов, указанных на портале «E.license», — пояснили в полиции.

В пресс-службе ДП ВКО добавили, что факт был зарегистрирован в Ауэзовском отделе полиции. Проводится досудебное расследование по статье 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».



