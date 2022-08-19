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Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
19 Августа 2022 15:09

Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержана преступная группа, незаконно выдававшая водительские удостоверения. Ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе пресечено нарушение законности в Специализированном центре обслуживания населения.

«Областной департамент полиции пресек деятельность организованной преступной группы, оказывавшей населению незаконные услуги по выдаче удостоверений на управление транспортными средствами. В ходе обыска изъяты улики, подтверждающие преступную роль каждого участника группы. По факту начато досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В социальных сетях распространяется видеозапись, сделанная в ходе операции, которая активно обсуждается в Казнете.



Кадр из видео




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