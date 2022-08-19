Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержана преступная группа, незаконно выдававшая водительские удостоверения. Ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Актобе пресечено нарушение законности в Специализированном центре обслуживания населения.
«Областной департамент полиции пресек деятельность организованной преступной группы, оказывавшей населению незаконные услуги по выдаче удостоверений на управление транспортными средствами. В ходе обыска изъяты улики, подтверждающие преступную роль каждого участника группы. По факту начато досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В социальных сетях распространяется видеозапись, сделанная в ходе операции, которая активно обсуждается в Казнете.
Кадр из видео