Незаконную сеть АЗС выявили в Карагандинской области

9 Января 2023, 12:26

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов по Карагандинской области на территории города Балхаш и на участке автомобильной трассы Караганда-Екатеринбург выявлена сеть автозаправочных станций (3 объекта), осуществлявших предпринимательскую деятельность по реализации горюче-смазочных материалов без соответствующей регистрации в органах государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов РК.

Общий объем нефтепродуктов неизвестного происхождения, находящегося в незаконном обороте составил 15 000 литров.

По данному факту возбуждено административное производство, которое будет рассмотрено в суде.