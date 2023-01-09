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Незаконную сеть АЗС выявили в Карагандинской области

9 Января 2023, 12:26
Незаконную сеть АЗС выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов по Карагандинской области на территории города Балхаш и на участке автомобильной трассы Караганда-Екатеринбург выявлена сеть автозаправочных станций (3 объекта), осуществлявших предпринимательскую деятельность по реализации горюче-смазочных материалов без соответствующей регистрации в органах государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов РК.

Общий объем нефтепродуктов неизвестного происхождения, находящегося в незаконном обороте составил 15 000 литров.

По данному факту возбуждено административное производство, которое будет рассмотрено в суде.


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