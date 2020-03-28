Незаконную реализацию масок и антисептиков выявили в Нур-Султане и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК вновь выявлены факты незаконной реализации медицинских масок и антисептических средств. Изъяты медицинские маски в количестве 2400 штук, антисептики объёмом 1385 литров в городах Нур-Султан и Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

По фактам проводятся досудебные расследования в соответствии со ст. 214 ч.1 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность).

В соответствии с пунктом протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения изъятые медицинские изделия переданы в учреждения здравоохранения.





Комитет по финансовому мониторингу МФ РК напомнил об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. При столкновении с подобными фактами казахстанцев просят обращаться по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-78.