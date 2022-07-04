4 Июля 2022 16:08

Незаконную продажу дизтоплива и алкоголя пресекли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области пресечена незаконная продажа подакцизной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

«Управлением государственных доходов по Жылыойскому району Атырауской области в июне 2022 года в результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции выявлены нарушения по двум физическим лицам, которые незаконно продавали 1300 литров нелегальной алкогольной продукции и 2500 литров дизельного топлива. Материалы дела направлены в Жылыойский районный суд», - сообщили в пресс-службе комитета.

По информации ведомства, всего за первое полугодие текущего года в Атырауской области пресечены факты незаконной реализации 139 тыс. литров дизельного топлива, 338 тыс. литров бензина, 4 тыс. литров алкогольной продукции и 260 пачек табачной продукции.

В целях предупреждения теневой экономики мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции будут продолжены и в дальнейшем, подчеркнули в Комитете госдоходов.