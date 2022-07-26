Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Незаконную охоту на сайгаков выявили в Костанайской области
26 Июля 2022 12:11

Незаконную охоту на сайгаков выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками департамента полиции Костанайской области совместно с полицейскими Джангельдинского района на территории южного региона задержаны браконьеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время рейдовых мероприятий на зимовке «Балдай» вблизи села Шили обнаружили тушу дикого животного. По словам рабочих фазенды, угостили их соседи, у которых позже изъяли шкуру сайгака, копыта животного, незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье», - рассказывает старший лейтенант полиций Олжас Абенов.

По данному факту задержаны мужчины 35-ти и 44-х лет. Оба обвиняются в незаконном добывании и уничтожении сайгака. Начато досудебное расследование по части первой статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». По данному факту также назначена судебно-биологическая экспертиза.

По информации полиции, с начала года в области за нарушения природоохранного законодательства привлечено к административной ответственности более 300 правонарушителей, расследуется девять уголовных дел по экологическим преступлениям.

Новости по теме
Ребенок погиб под колесами трактора в Жетысуской области
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Заблокировано более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов в РК
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Ребенок погиб под колесами трактора в Жетысуской области
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Заблокировано более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов в РК
Крупный пожар в столице - трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Бухгалтер присвоила 1 млн тенге с пенсионных отчислений коллеги в ВКО
Пожар на газонаполнительной станции ликвидировали в столице
Лжесотрудник КНБ обманул на 1,5 млн тенге жительницу Туркестанской области
Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить драку в аэропорту Алматы
Популярное
1 Два новых праздника может появиться в Казахстане
2 Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
3 Причины очередного повышения базовой ставки назвал глава Нацбанка РК
4 Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
5 Казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив