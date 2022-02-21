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Незаконную криптоферму в бывшем овощехранилище выявили в Петропавловске

21 Февраля 2022 17:35
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Незаконную криптоферму в бывшем овощехранилище выявили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в центре Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

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Сотрудники территориального департамента АФМ по Северо-Казахстанской области пресекли деятельность криптофермы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных во исполнение поручения Главы государства.

«Для работы майнинговой фермы переоборудовано хозяйственное помещение бывшего овощехранилища, в котором располагалось оборудование для генерации криптовалют в количестве 273 единиц. Потребление электрических мощностей со стороны майнинговой фермы составляло порядка 146 Мвт в месяц. Согласно заключениям криминалиста, обнаруженное оборудование является шифровальным комплексом, используемое для «добычи» цифровой криптовалюты», - говорится в сообщении.

По заключению специалиста, предварительный незаконный доход в денежном выражении в виде выведенной криптовалюты составляет 68 331 022 тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность), иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Работающие с нарушением закона криптофермы приводят к критическому повышению нагрузки на электросетевое хозяйство и становятся причиной частых аварийных отключений электроснабжения населения», - отметили в АФМ.

Ранее сегодня сообщалось, что в Казахстане выявили и отключили 13 майнинговых ферм.

Также стало известно, что в Алматинской области иностранные инвесторы разместили компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции на территории бывшего суконного комбината.

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#Северо-Казахстанская область   #Регионы   #Криптовалюта  
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