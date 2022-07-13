13 Июля 2022 12:13

Незаконную игру в рулетку организовали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Факты незаконного установления в нескольких игорных заведениях «столов-рулеток» без соответствующих разрешительных документов выявлены сотрудниками департамента АФМ по Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

В игровых залах, расположенных в Алматинской области, разрешена деятельность только игровых автоматов. Однако в некоторых заведениях с целью извлечения дохода использованы «рулетки» с участием крупье, что является нарушением Закона РК «Об игорном бизнесе», поскольку участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино.

Ведется следствие и иная информация разглашению не подлежит.

Кадр из видео