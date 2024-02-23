Незаконную госзакупку на 730 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

Прокуратурой района проведен анализ соблюдения норм Закона «О государственных закупках» в деятельности местных исполнительных органов.

- Установлено, что в годовом плане государственных закупок местного исполнительного органа района намеревалось приобрести блочно-модульную котельную не конкурентным способом, то есть из одного источника путем прямого заключения договора. Актом прокурорского надзора указанная закупка отменена, в годовой план внесены изменения об организации закупок способом открытого конкурса. Тем самым мерами прокуратуры района заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 730 млн тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу, - сообщили в прокуратуре.