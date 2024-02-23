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    14:00, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Незаконную госзакупку на 730 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    В Акмолинской области мерами прокуратуры Шортандинского района предотвращена незаконная государственная закупка на сумму 730 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    Прокуратурой района проведен анализ соблюдения норм Закона «О государственных закупках» в деятельности местных исполнительных органов.

    - Установлено, что в годовом плане государственных закупок местного исполнительного органа района намеревалось приобрести блочно-модульную котельную не конкурентным способом, то есть из одного источника путем прямого заключения договора. Актом прокурорского надзора указанная закупка отменена, в годовой план внесены изменения об организации закупок способом открытого конкурса. Тем самым мерами прокуратуры района заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 730 млн тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу, - сообщили в прокуратуре.

    Теги:
    Госзакупки Регионы Прокуратура Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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