Незаконную доплату в 3 млн тенге получила учитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области на августовской конференции педагогов напомнила о фактах незаконного начисления доплат и хищения бюджетных средств в отрасли образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка на общую сумму более трех млн тенге. Ущерб возмещен.

«Выявлены факты хищения бюджетных средств бухгалтером районного отдела образования путем перечисления заработной платы «мертвым душам» и бухгалтером ясли-сада - путем перечисления на собственный банковский счёт. Предварительный ущерб составляет несколько десятков млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Департамент для устранения выявленных коррупционных рисков выработал 34 рекомендации. Из них 16 внесли на центральный уровень и 18 будут исполняться на местном уровне.