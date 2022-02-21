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Незаконную биткоин-ферму выявили в Нур-Султане

21 Февраля 2022 11:31
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Незаконную биткоин-ферму выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства.

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В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 штук.

В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).



Напомним, недавно территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы (ДЭР) совместно с прокуратурой города Алматы выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.

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#Энергетика   #Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Другие государственные органы   #Видео   #Криптовалюта  
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