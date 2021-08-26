Незаконной вырубкой деревьев занимался житель ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель ВКО занимался незаконной вырубкой деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа в ночное время сотрудниками природоохранной полиции в лесопосадочной полосе Дмитриевского лесничества Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы» на особо охраняемой природной территории задержан житель села Дмитриевка, который при помощи бензопилы осуществлял незаконную вырубку деревьев. По факту возбуждено административное производство по статье 381-1 части 3 КоАП РК и направлено в Бородулихинский районный суд для принятия решения.

С начала года подразделениями природоохранной полиции проведено 98 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 49 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников, по которым начато 6 досудебных расследований по статье 340 УК РК «Незаконная порубка деревьев и кустарников№ и 43 нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 381-1 КоАП РК «Незаконная порубка деревьев и кустарников».