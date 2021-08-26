+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незаконной вырубкой деревьев занимался житель ВКО

26 Августа 2021 22:14
Поделиться:
Незаконной вырубкой деревьев занимался житель ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель ВКО занимался незаконной вырубкой деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Ружье изъяли у жителя Кызылординской области
Костанаец взломал игровой автомат и украл из него деньги Более 30 пьяных водителей выявили за два дня в ВКО Двух разбойников, похитивших 4,5 млн тенге со склада, задержали в ЗКО

25 августа в ночное время сотрудниками природоохранной полиции в лесопосадочной полосе Дмитриевского лесничества Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР Семей Орманы» на особо охраняемой природной территории задержан житель села Дмитриевка, который при помощи бензопилы осуществлял незаконную вырубку деревьев. По факту возбуждено административное производство по статье 381-1 части 3 КоАП РК и направлено в Бородулихинский районный суд для принятия решения.

С начала года подразделениями природоохранной полиции проведено 98 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 49 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников, по которым начато 6 досудебных расследований по статье 340 УК РК «Незаконная порубка деревьев и кустарников№ и 43 нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 381-1 КоАП РК «Незаконная порубка деревьев и кустарников».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Ружье изъяли у жителя Кызылординской области
Костанаец взломал игровой автомат и украл из него деньги
Более 30 пьяных водителей выявили за два дня в ВКО
Двух разбойников, похитивших 4,5 млн тенге со склада, задержали в ЗКО
Популярное
1 В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
2 Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
3 Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
4 Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
5 Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
6 Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Читайте также
Ледники в Жамбылской области уменьшились в объемах
Составленный Абаем свод законов представили в Семее
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив