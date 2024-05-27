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    18:48, 26 Май 2024 | GMT +6

    Незаконной добычей рыбы занимался акмолинец в нацпарке

    Незаконной добычей рыбы занимался акмолинец в нацпарке
    Фото: freepik.com

    Житель города Макинска Буландынского района Акмолинской области был задержан на рыбалке в национальном парке в период нереста. Теперь ему грозит штраф, исправительные работы или даже лишение свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, нарушение было выявлено сотрудниками отдела полиции района Біржан Сал совместно с работниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

    — 22 мая в ходе рейдовых мероприятий на берегу озера Жукей Бурабайского района, входящего в состав особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай», сотрудниками полиции был установлен факт незаконного отлова рыбы в период нереста. Сумма ущерба составила 335 тысяч тенге, — отметили в ведомстве.

    Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 335 УК РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных».

    Как напомнили в полиции, за незаконную добычу рыбных ресурсов на особо охраняемых природных территориях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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