Незаконной добычей рыбы занимался акмолинец в нацпарке

Житель города Макинска Буландынского района Акмолинской области был задержан на рыбалке в национальном парке в период нереста. Теперь ему грозит штраф, исправительные работы или даже лишение свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, нарушение было выявлено сотрудниками отдела полиции района Біржан Сал совместно с работниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

— 22 мая в ходе рейдовых мероприятий на берегу озера Жукей Бурабайского района, входящего в состав особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай», сотрудниками полиции был установлен факт незаконного отлова рыбы в период нереста. Сумма ущерба составила 335 тысяч тенге, — отметили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 335 УК РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных».

Как напомнили в полиции, за незаконную добычу рыбных ресурсов на особо охраняемых природных территориях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок от трех до шести лет.