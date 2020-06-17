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Незаконное жилье предлагала талдыкорганцам мошенница-рецидивистка

17 Июня 2020 11:31
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Незаконное жилье предлагала талдыкорганцам мошенница-рецидивистка

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пострадавших в сфере жилищного мошенничества разыскивает полиция Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последние три дня в полицию города Талдыкоргана обратились трое граждан с заявлением о том, что под предлогом предоставления арендного жилья, незнакомая женщина, представляющаяся Ириной, обманным путем завладела их деньгами, в общей сумме более 340 тысяч тенге. После получения денег, она указывала адреса непринадлежащих ей квартир, куда предлагала заселиться через 2-3 дня», - рассказали в полиции.

Обрадованные недорогой ценой «арендаторы» приходили по указанным адресам, где их ждал неприятный сюрприз в лице настоящих хозяев. Своих жертв обманщица находила через социальные сети.

«Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудниками отдела криминальной полиции Восточного городского отдела УП города Талдыкоргана по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений, водворена в изолятор временного содержания женщина 1977 года рождения, ранее уже имеющая богатый криминальный опыт и осужденную 5 февраля 2020 года к 3 годам ограничения свободы за аналогичные преступления. Проводится досудебное расследование», - дополнили в полиции.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Хасан Еспанов

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